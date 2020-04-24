Звезда "Папиных дочек" жалеет о раннем рождении сыновей

28-летняя Дарья Мельникова, которая получила известность благодаря сериалу "Папины дочки", в 2015 году родила сына от актера Артура Смольянинова. Первенца супруги долго скрывали от общественности. Второй наследник появился через три года.
Как пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на журнал Psychologies, Мельникова жила с родителями до 21 года. Мать во всем ей помогала и давала советы. Решение съехать Дарья приняла внезапно. Как только актриса начала самостоятельную жизнь, оказалось, что она не приспособлена к ней. Все домашние дела брал на себя Смольянинов.
Взрослеть актрису заставило рождение наследников. Мельниковой пришлось научиться принимать решения. Именно поэтому звезда "Папиных дочек" советует не заводить детей слишком рано.
Дарья очень хвалит супруга. Она считает, что Артур был создан для того, чтобы стать отцом. Однако не все в семье гладко. Супруги стараются не конфликтовать, но иногда избежать ссор не получается.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Кто Лиона
Родители должны детям?
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Что мужчинам нравится в женщинах?
Всемирный заговор
хорошая гадалка в спб