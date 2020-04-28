Ургант заступился за опозоренную Тодоренко

Иван Ургант не смог не прокомментировать скандал, который разгорелся после слов Регины Тодоренко о домашнем насилии. Телеведущий поделился своим мнением в эфире своего вечернего шоу.

Мнение Регины Тодоренко по поводу домашнего насилия подверглось критике со стороны пользователей Сети. Телеведущая обвинила самих женщин в том, что мужчины на них поднимают руку. Впоследствии некоторые компании расторгли рекламные контракты со знаменитостью, а журнал Glamour лишил Регину звания "Женщина года".

Насчет происходящего высказался Иван Ургант. В одном из недавних выпусков вечернего шоу на Первом канале телеведущий сказал, что насилие в любом случае неприемлемо. По мнению Ивана, Регина уже и сама это поняла. Он призвал людей отказаться от участия в массовой травле звезды "Орла и решки", отметив, что это такое же насилие. Пользователи Сети должны доказывать чистые намерения с помощью благотворительности, считает Ургант.

Напомним, недавно за Тодоренко также заступился и Сергей Лазарев. Он думает, что люди неправильно поняли мысль телеведущей. Певец призвал народ перестать критиковать Регину за сказанные ею резкие слова. Отметим, что Лазарев является другом семьи Тодоренко, ведь когда-то он пел на одной сцене с ее супругом Владом Топаловым.