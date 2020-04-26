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Шоу-бизнес

Ведущий шоу "Маска" назвал самого достойного претендента на победу

Вячеслав Макаров. Фото: instagram.com/vyacheslav_star
26 апреля состоится финал одного из самых популярных проектов на НТВ, и поклонники узнают, кто под маской. Ведущий шоу Вячеслав Макаров болеет за участника – Волка.
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Шоумен объяснил, чем участник выделяется на фоне остальных. За восемь выпусков звездное жюри раскрыло личности Вадима Такменева, Стаса Костюшкина, Алексея Глызина, Оксаны Федоровой, Лены Катиной, Светланы Мастерковой, Антона Лирника и Влада Топалова.

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Теперь на победу претендуют четыре участника – Лев, Олень, Волк и Попугай. Ведущий программы выделяет именно Волка, под маской которого может оказаться Нюша или Карина Кокс. По его мнению, он на протяжении всех выпусков постоянно удивлял и запутывал жюри метаморфозами на сцене, сообщает "ВокругТВ".

В целом же Вячеслав Макаров считает, что абсолютно все финалисты достойны победы. Но в плане маскировки и пластики голоса, он полагает, победитель – Волк.


Примечательно, что некоторые зрители до сих пор уверены, что жюри и ведущий шоу "Маска" изначально знали,кто под масками. Макаров к этому относится спокойно. Виною такому недоверию он считает стереотип о российском телевидении.

На самом деле, ведущий сам попросил продюсеров не раскрывать ему личности участников. Он действительно не знает, кто под маской вплоть до разоблачения артиста.

Автор: 26 апреля 2020, 15:22

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