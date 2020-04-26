Ведущий шоу "Маска" назвал самого достойного претендента на победу

Шоумен объяснил, чем участник выделяется на фоне остальных. За восемь выпусков звездное жюри раскрыло личности Вадима Такменева, Стаса Костюшкина, Алексея Глызина, Оксаны Федоровой, Лены Катиной, Светланы Мастерковой, Антона Лирника и Влада Топалова.
Теперь на победу претендуют четыре участника – Лев, Олень, Волк и Попугай. Ведущий программы выделяет именно Волка, под маской которого может оказаться Нюша или Карина Кокс. По его мнению, он на протяжении всех выпусков постоянно удивлял и запутывал жюри метаморфозами на сцене, сообщает "ВокругТВ".
В целом же Вячеслав Макаров считает, что абсолютно все финалисты достойны победы. Но в плане маскировки и пластики голоса, он полагает, победитель – Волк.
Примечательно, что некоторые зрители до сих пор уверены, что жюри и ведущий шоу "Маска" изначально знали,кто под масками. Макаров к этому относится спокойно. Виною такому недоверию он считает стереотип о российском телевидении.
На самом деле, ведущий сам попросил продюсеров не раскрывать ему личности участников. Он действительно не знает, кто под маской вплоть до разоблачения артиста.
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