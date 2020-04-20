Водонаева разнесла нарушившего карантин в Пасху Охлобыстина

Алена Водонаева крайне возмущена наплевательским поступком Ивана Охлобыстина. Актер со своей семьей посетил VIP-богослужение.

Актер Иван Охлобыстин является священником Русской православной церкви. Именно поэтому он не мог пропустить богослужение в день Пасхи. В разгар пандемии коронавируса Охлобыстин отправился на ночную закрытую службу в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Запечатлеть нарушителя режима самоизоляции удалось журналистам на мобильный телефон. Пользователи Сети обрушились на актера с критикой. Общественного резонанса желает телеведущая и блогер Алена Водонаева.

В своем инстаграм-аккаунте экс-участница "Дома-2" написала, что ей сложно подобрать приличные слова, чтобы выразить возмущение. Водонаева недоумевает, почему именно из-за таких людей, как Иван Охлобыстин, она вынуждена сидеть на карантине "еще черт знает сколько". Телеведущая также отметила, что поступок актера – наглядный пример, почему в стране до сих пор растет количество зараженных.

"Я просто в шоке! Он еще смеет приближаться к журналистам и грубить им", – написала Алена.

Водонаеву поддержали не только поклонники, но и другие знаменитости. Катя Гордон не смогла найти приличных слов для выражения эмоций. Нецензурную лексику юриста поддержала и экс-участница группы "Блестящие" Ксения Новикова. Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский и вовсе написал: "Охлобыстин всегда был у***".

Напомним, что несколько недель назад у дочери Ивана Охлобыстина обнаружили коронавирус. Из-за этого семья была обязана сидеть на карантине.