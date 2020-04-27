Марина Могилевская откровенно рассказала о разводе

Марина Могилевская стала очередным звездным гостем программы Татьяны Устиновой "Мой герой". Прославленная актриса рассказала, как попала в кино, и о личной жизни.

Марина Могилевская родилась в семье физика-ядерщика и учительницы. Будущая артистка хорошо училась, однако к окончанию школы так и не определилась, кем хочет стать. Она попыталась поступить в МГИМО, чтобы "порадовать маму". Но провалилась.

Тогда Могилевская поехала в Киев к отцу (к тому времени ее родители оформили развод, но все равно сумели сохранить хорошие отношения). Там она поступила в Институт народного хозяйства, окончила отделение экономики и бухучета. При этом с первого же курса Марина Могилевская стала сниматься в кино.

У отца будущей артистки была приятельница, которая работала на киностудии. Ее команда занималась большим проектом, посвященным украинской классике. Там требовалась девочка с небесными глазами. Марина Могилевская подошла идеально. "Хотя я была очень стеснительной, но эти пробы прошла", – сообщила Марина.

Впоследствии она снялась во множестве фильмов и сериалов. Был период, когда Марина Могилевская ушла в тень. Сейчас она почти не дает интервью, не выходит в свет. Свою жизнь она посвятила дочери Марии. Девочка появилась на свет, когда Марине Могилевской был 41 год.

"Я ждала ее долгих десять лет, вымаливала. Была в отчаянии. И в какой-то момент поняла: либо эта ситуация все-таки случится, либо нужно прекратить об этом думать. И все случилось!" – призналась актриса. Она отметила, что дочь растет очень умной и рассудительной. "Иногда мне даже кажется, что это она моя мама, а не я. Мы с ней как подруги", – отметила Марина Могилевская.

Актриса была замужем за продюсером Александром Акоповым, но они развелись. Она отметила, что даже после расставания они остаются очень близкими людьми, хотя уже почти не видятся. "Это так здорово, когда в твоей жизни был и остается такой мудрый мужчина..." – призналась Марина Могилевская.

Она объяснила, что по молодости очень комплексовала, считая, что муж гораздо умнее ее. "Да и мудрости мне тогда не хватало – оценить такого мужчину. Вот мы и расстались", – констатировала популярная актриса.