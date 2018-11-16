Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет

В Москве состоялась премьера фильма Веры Глаголевой "Не чужие". Поддержать картину, которая стала последней работой прославленной актрисы и режиссера, пришли не только родные, но и создатели ленты и коллеги. Так, вышла в свет актриса Марина Могилевская, которая редко появляется на светских мероприятиях. По мнению пользователей Сети, 48-летняя артистка постарела, но не потеряла очарования и харизмы.
Звезды собрались в преддверии "Евровидения"
Эпатажная артистка отмечает круглую дату
Легендарные артисты собрались на важном мероприятии
Артистка вызвала восторг у публики
Красотка не собирается останавливаться на достигнутом
Наталья Петрик стала победительницей шоу "Модель XL"
Телеведущая увлекается спортом и выглядит гораздо моложе своего возраста
"Дни.ру" по случаю юбилея проследили, как с годами изменился актер
Грандиозное шоу состоялось в Нью-Йорке
Избранницей шоумена стала модель
Поклонники Алины обрушились на него в комментариях
Он будет там учиться
Она поддержала ее решение уйти от Тутберидзе
Актриса давно имела виды на известного футболиста