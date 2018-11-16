Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет

В Москве состоялась премьера фильма Веры Глаголевой "Не чужие". Поддержать картину, которая стала последней работой прославленной актрисы и режиссера, пришли не только родные, но и создатели ленты и коллеги. Так, вышла в свет актриса Марина Могилевская, которая редко появляется на светских мероприятиях. По мнению пользователей Сети, 48-летняя артистка постарела, но не потеряла очарования и харизмы.