"Да, было": Малиновская призналась в половом влечении к девушкам

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость ответила на вопросы фолловеров. Выяснилось, что ее тянуло на девушек.
Машу Малиновскую спросили, испытывала ли она влечение к женскому полу. "Да, было!", – заявила звезда. Кроме того, она призналась, что у нее есть знакомые геи, среди которых потрясающие, талантливые, добрые и образованные парни. По словам теледивы, она их уважает и любит.
Телеведущая дала еще немало ответов на острые вопросы от подписчиков. В частности, она призналась, что больше всего нравилась себе в 2013 году.
Как писали "Дни.ру", в ноябре прошлого года было объявлено о триумфальном возвращении Маши Малиновской, на некоторое время исчезнувшей из поля зрения публики. Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер решил вернуть знаменитость на сцену. Она вновь занялась музыкальной карьерой.
Напомним, Маша Малиновская дебютировала в качестве певицы несколько лет назад. Но тогда старт теледивы оказался не очень удачным.
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