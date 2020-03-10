Звезда сериала "Папины дочки" вспылила из-за обещания одинокой старости

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова ответила на критику. Поклонники уверены, что 24-летней артистке пора задуматься о муже и детях. Дескать, знаменитость мало внимания уделяет личной жизни.

Актриса Лиза Арзамасова активно занимается благотворительностью. Звезда сериала "Папины дочки" посещает дома престарелых, где помогает с организацией досуга.

Так, например, 8 марта Арзамасова провела в доме милосердия в Краснозаводске. В соцучреждении артистка с группой единомышленников поздравила одиноких бабушек с праздником.

Об очередном посещении дома для престарелых звезда сериала "Папины дочки" рассказала в личном "Инстаграм". Пост артистки спровоцировал бурную дискуссию в комментариях. К удивлению Лизы, некоторые подписчики ее осудили. Поклонники отметили, что Арзамасова слишком много времени тратит на помощь малознакомым людям, когда должна устраивать свою личную жизнь.

Арзамасову реакция публики возмутила. В очередной публикации Лиза процитировала комментарий, который буквально привел ее в бешенство. "Лиза, Вам скоро 25 лет, а вы еще не замужем, и детей у Вас нет. Если так будете жить, то сами в старости окажетесь в доме престарелых". Я бы посмеялась или проигнорировала глупость, но подумала, что подобную бестактность нужно обратить "на пользу людям", – не выдержала знаменитость.

После этого Арзамасова напомнила подписчикам, что семью заводят не тогда, когда "поджимает", а по более веским причинам. "И про молодость и глупость в 25 лет тоже рассуждать не стану", – добавила Лиза.

Между тем звезда сериала "Папины дочки" намекнула, что на личном фронте у нее все в порядке. По словам Арзамасовой, многие публичные люди годами скрывают жен и детей от общественности. "Потому как "не ваше дело", – резко поставила обывателей на место артистка. Лиза добавила, что много лет помогает обитателям домов престарелых, поэтому как нельзя лучше понимает, кто и по каким причинам попадает в соцучреждения. Как ни странно, у большинства подопечных таких заведений были или есть семьи и дети, однако это не спасло их от одинокой старости.