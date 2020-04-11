Звезда "Папиных дочек" показала повзрослевшего сына

Звезда "Папиных дочек" вместе с мужем и детьми находятся на самоизоляции. Она жалуется, что этот режим стал настоящей пыткой для мамы двух детей. Дарья Мельникова с нетерпением ждет, когда снова сможет отправить детей в садик и полноценно уделить время личным заботам.
Однако она не отчаивается и воспринимает все как новый вызов, в котором нужно искать нестандартные способы совместного пребывания. Дарья Мельникова поделилась со своими подписчиками, как можно играть с детьми, используя самые обычные бытовые вещи: детскую ванночку, кастрюли и другие кухонные приборы. Во время трансляции в объектив камеры попал старший сын, который, судя по всему, уже достаточно подрос, чтобы познакомиться с поклонниками актрисы.
Младшенького, который родился в 2018 году, артистка до конца не показала. Но нельзя не отметить, что дети чудесным образом по-своему похожи на каждого из родителей: старший темноволосый, как и папа, а младший со своими белыми кудрями – вылитый Дарья Мельникова.
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