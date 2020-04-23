Сраженный четырьмя инсультами сын отвернулся от Светланы Светличной

Светлана Светличная долгие годы была в напряженных отношениях с сыном Алексеем. Однако когда он попал в больницу, то артистка буквально не отходила от него, у них наконец установилась связь. Которая теперь снова оборвалась.

Начало 2020 года ознаменовалось для Светланы Светличной, некогда одной из самых красивых актрис советского кинематографа, чьи фото в молодости до сих пор волнуют как фанатов, так и обычных зрителей, жуткими событиями. Ее старший сын Алексей оказался в больнице. Причем прогнозы врачей были весьма неутешительными.

К счастью, медикам удалось спасти мужчину, и сейчас с ним все в порядке. "Он пережил четыре инсульта", – сообщила Светлана Светличная. Она рассказала, что буквально не отходила от сына. Такая близость пошла на пользу артистке и ее единственному наследнику (младший сын Олег умер несколько лет назад. – Прим.ред.).

"Я действительно поняла, что впервые в жизни стала чувствовать сына, а он – меня. До этого я не испытывала к нему сильных материнских чувств. Да, это так и было, откуда все наши распри…" – призналась артистка.

Однако идиллия быстро исчезла, когда Алексей выписался и вернулся домой. "Он снова слушает свою жену, которая меня ненавидит. Единственное, что им от меня нужно – наследство, которое они быстрее хотят получить. Моя внучка Маша, которой я благодарна за правнука, знаться со мной не хочет. Больше у меня нет внуков", – печально констатировала Светлана Светличная.

В мае артистке исполнится 80 лет. Звезда фильма "Бриллиантовая рука" хотела бы устроить по случаю юбилея торжество, куда могла бы пригласить друзей и близких. Однако на праздник требуются внушительные деньги. Светличная рассказала, как попросила сына вернуть ей 200 тысяч рублей, которые у нее занимали, но те якобы только грубят в ответ.

А недавно легендарная артистка обнаружила в своей квартире разлитую ртуть. "Я не знаю, кому это надо – чтобы я быстрее ушла..." – призналась Светлана Светличная. Актриса утверждает, что от родни ей немного надо. "Позвоните утром и пожелайте мне хорошего дня", – цитирует актрису "Собеседник".