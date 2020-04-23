Маленькая дочь Бородиной расплакалась из-за отношений между родителями

Запись ведущая "Дома-2" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Тея посчитала видео очень трогательным. Ксения Бородина призналась, что часто слушала этот трек, будучи беременной Теоной.
Звезда удивилась, что дочь так отреагировала на сцену из клипа. Она отметила, что впервые видит, чтобы малышка плакала из-за песни.
Напомним, в этом году будет пять лет с тех пор, как Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. У звездной пары подрастают две дочери – Теона и Маруся, которая родилась от первого брака знаменитости. Кроме того, у супруга Омарова есть сын Омар.
Напомним, ранее младшая дочь Ксения Бородиной получила нагоняй за серьезный проступок – девочка скрыла от матери тайну. Оказалось, что дочь получила двойку по гимнастике и решила это утаить. За это телеведущая строго отчитала ее.
Ксения Бородина и Курбан Омаров сейчас на карантине из-за пандемии коронавируса. Самоизоляция доказала ведущей, как сильно она любит супруга. Теперь они вообще не ссорятся. "Нам нравится быть вместе", – заключила знаменитость.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Кто Лиона
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
Что мужчинам нравится в женщинах?
хорошая гадалка в спб