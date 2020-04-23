Известный актер организовал подпольный бизнес ради выживания

Андрей Кайков прославился после выхода на экраны юмористических программ "Дорогая передача" и "Шесть кадров". Артист стал новым гостем шоу "Судьба человека" и рассказал о трудностях студенческой жизни.

Во время учебы в ВТУ имени Щепкина будущая звезда жила в общежитии. Мужчина с теплотой вспоминает те годы. Несмотря на отсутствие денег и бытовую неустроенность, молодость в компании веселых и шумных друзей проходила прекрасно. "Я живу с восторгом, с удовольствием, в упоении", – отметил Андрей Кайков.

По мнению артиста, студенчество было одним из лучших периодов в его жизни. "И то, что нет денег, где-то приходится голодать – да плевать на это", – заверил он в эфире программы "Судьба человека".

Правда, чтобы как-то заработать на мешок картошки, молодой Кайков организовал нелегальный бизнес. Он вместе с сокурсниками наладил поставку шапок спекулянтам на Старом Арбате.

В 90-е некоторые продавцы стояли на главной улице столицы и "втюхивали" иностранцам военную униформу. К одному из таких предпринимателей подошел артист. Каждую шапку спекулянт был готов купить за пять долларов.

"Мой одноклассник жил в Москве, и одноклассник был каптерщиком. То есть таких шапок и бушлатов было немерено. И это был наш маленький подпольный бизнес", – рассказал в шоу "Судьба человека" Андрей Кайков.