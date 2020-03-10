"Месяц лицом в стенку": известная актриса пережила потерю ребенка

Анна Каменкова стала новой героиней программы "Судьба человека". Женщина мечтала о ребенке, однако долгое время у нее не получалось стать матерью. Актриса рассказала Борису Корчевникову, как смогла жить дальше после множества выкидышей.

Звезда советского кино в студии шоу призналась, что они с мужем – режиссером Анатолием Спиваком – много лет пытались стать родителями. В тот период у артистки была насыщенная творческая жизнь. Именно постоянные стрессы и загруженность она называет причинами, по которым не могла выносить наследника. Анна Каменкова пережила несколько выкидышей, но один она вспоминает с особенной болью.

Актриса уже была на шестом месяце беременности и знала, что должен родиться сын. Она чувствовала шевеления плода и готовилась стать счастливой матерью, однако этого не случилось. Борис Корчевников испуганно смотрел на собеседницу и пытался понять, как она смогла справиться с эмоциями в тот период жизни. "Ну как... Месяц лицом в стенку, и совершенно невменяемая, а потом потихоньку спектакли. И начинаешь как-то вылечивать себя работой, и понимать, что либо за что-то не дано, либо не пора, либо надо тебе пережить вот это горе, вот этот ужас, чтобы что-то еще понять", – вспоминает Каменкова в эфире "Судьба человека".

В какой-то момент актриса даже подумала, что ей не дано стать матерью. Женщина вновь забеременела в 33 года. Врач сказал, что она не сможет выносить ребенка, и отправил ее на чистку. Однако Анну спасла подруга мужа, которая положила ее на сохранение, где она пролежала три месяца. В итоге у Каменковой и Спивака в 1987 году родился сын. "Сереже сейчас 32 года, и у меня ни одного дня с ним не было несчастливых", – с улыбкой заметила актриса, рассказывая о долгожданном ребенке.