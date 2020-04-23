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"Куда теперь идти, кому жаловаться?": Волочкову втянули в мутную историю

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В разгар пандемии коронавируса, когда почти никто не работает и, соответственно, не получает зарплату, Анастасия Волочкова осталась без денег. Со счета балерины пропала крупная сумма.
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Анастасия Волочкова стала получать на телефон уведомления о том, что с ее банковской карты снята некоторая сумма. Из тех же сообщений она узнала, что с вопросами можно обратиться к судебным приставам. В итоге балерина потеряла 192 тысячи 500 рублей.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Я стала выяснять причину. Телефоны судебных приставов молчат, суды не работают, добиться понимания ни от кого невозможно. На сайте суда по делу нет никаких разъяснений", – пожаловалась звезда.

Волочкова отметила, что не было никаких судов, да и денег она никому не должна. Однако выяснилось, что в 2017 году иск к артистке подал спортивный клуб, который, предположительно, находится в Санкт-Петербурге.

"Якобы это списание в его пользу, хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют", – сделала вывод Анастасия.

Балерина пожаловалась, что осталась без средств к существованию. Эти деньги она отложила, чтобы купить еду, оплатить коммунальные платежи и содержание отца-инвалида Юрия Волочкова.

"Куда теперь идти, кому жаловаться? На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях", – цитирует расстроенную танцовщицу сайт "Комсомольская правда".

В "Инстаграм" Анастасия Волочкова опубликовала пост, посвященный этой странной ситуации: "Как такое может быть?! Некий клуб, подавший иск, находится в Питере. Я прописана в центре Москвы. А рассматривал псевдодело суд Красногорского района! Как?! Это же незаконно! Я пойду до конца отстаивать правду!"

Автор: 23 апреля 2020, 09:25
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А где же мифический "жених"-невидимка миллиардер??? Неужели он тоже обнищал??? Не может помочь копеечкой??? Совсем завралась тётя! Уже и пропажи денег, как у Светличной, начались. Допилась тётя!!!
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