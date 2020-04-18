Собравшаяся замуж Волочкова показала скудный рацион

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова тщательно следит за весом. Артистка соблюдает строгую диету.

Балерина с детства привыкла ограничивать себя во всяких вкусностях. Основу скудного рациона Анастасии Волочковой составляют фрукты и овощи. Знаменитость много раз хвасталась, что не употребляет сахар и соль.

В свежем посте в "Инстаграм" танцовщица показала содержимое своего холодильника. Артистка подчеркнула, что именно так выглядит здоровое питание. На полках у Волочковой действительно было много капусты, листового салата, петрушки, лука и других овощей. Особое внимание Анастасия уделила красному острому перцу. По словам звезды, этот пряный продукт заменяет ей соль.

Между тем внимательные зрители разглядели в дверце холодильника майонез. Видимо, калорийную заправку Анастасия Волочкова припасла для возлюбленного.

Напомним, балерина скрывает избранника. 44-летняя артистка боится спугнуть свое счастье. Ходят слухи, что Анастасия Волочкова готовится к свадьбе. Долгожданный штамп в паспорте танцовщицы должен появится в конце этого, 2020 года. Уже известно, что подвенечный наряд бывшей приме-балерине Большого театра шьет звездный дизайнер Аника Керимова. Модельер и танцовщица определились с фасоном. Платье знаменитости обойдется в 15 миллионов рублей.