Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения
Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой
Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым
Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой
Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву
партнеры
Среда
22 апреля
Лента новостей
16:56
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:33
Оставившая сына звезда сериала "Мажор" разрыдалась в гримерке
16:29
"Да, ужас!": Бузова высказалась об изменившейся Лолите
16:27
В Карелии ребенка унесло на льдине в открытое море
16:07
Ребенок не получается: Бузова открыла Кудрявцевой свой секрет
15:52
Володин назвал способ снизить цены на электроэнергию
15:44
"В очень плохом состоянии": адвокат рассказал о преданной Федосеевой-Шукшиной
15:44
"Кристина меня не оставляет": отец Орбакайте пожаловался на маленькую пенсию
15:30
Не узнать: извивающаяся Волочкова с темными волосами и точеной талией всполошила народ
15:25
Нелюбовь сближает: Бузова и Кудрявцева сдружились против Собчак
14:42
Муж цветущей Цой сильно сдал и превратился в старичка
14:21
"Пример деградации": участниц шоу "Дом-2" заставили заглатывать бутылки
14:19
Появился первый тизер нового исторического сериала "Грозный"
14:18
На голове металлическая конструкция: медики спасают Леру Кудрявцеву
14:11
Больше не наливайте: располневшая Слава похабно корчилась у койки в одних трусах
14:10
На спасение рубля потратили рекордную сумму
14:05
Начались испытания вакцины от коронавируса на людях
13:56
"Должна хорошо отработать": развратная Седокова откровенно о сексе втроем
13:40
Сгинули в океане: Наумов из "Реальных пацанов" получил баснословное наследство после трагедии
13:15
Бывший муж пришел на помощь сокрушенной смертью Порошиной
13:00
Чулпан Хаматова рассказала о страшном прошлом своей семьи
12:42
Пришлось продать квартиру: сколько муж Заворотнюк заплатил за ее лечение
12:32
Силиконовая грудь спасла женщину от пули из огнестрельного оружия
12:23
Трое россиян загадочно погибли в полузатопленной машине
12:14
"С отцом встретился раз – на его похоронах": известный актер шокировал семейной тайной
12:12
Заразиться коронавирусом через касание почти нереально: неожиданное открытие ученых
12:09
"Мы как-то разбредаемся": самоизоляция внесла коррективы в жизнь звезды сериала "Война семей"
12:08
"Стыдобища": Алферова в шоке от подарка соцслужбы для матери-ветерана
12:02
В Москве ожидают самый сильный за 20 лет ветер
11:54
"Кто, с кем и как": Стоянов впервые рассказал о романе с Догилевой
11:52
У странно изменившейся Степаненко заподозрили последствия пластики
11:48
Россиянин застрелил знакомую из обреза после пьяной ссоры
11:36
Россиянам разрешили не делать проверку счетчиков до Нового года
11:30
Представлен первый трейлер нового сериала "Голливуд"
11:22
Юля благословила: "сестричка" Началовой готовится к грандиозному гастрольному туру
11:00
Поруганная "Зулейха" побила конкурентов
10:59
"Ноги превратились во что-то страшное": Тодоренко страдает в самоизоляции
10:48
58 тысяч заболевших: коронавирус в России дошел до важной отметки
10:48
ООН предрекла человечеству голод "библейского масштаба"
10:42
"Как им не стыдно?": травмированная Людмила Хитяева об актерах-миллионерах
10:34
"Ответят": Лукашенко пообещал наказать за защиту школьников от коронавируса
10:21
33-летняя звезда Playboy свела счеты с жизнью
10:20
Кого в России больше – мужчин или женщин
10:16
Миллиарды проиграны в покер: вдова Кобзона судится из-за безумных долгов
10:11
"Уже окончательно": Соловьев вышвырнул украинца из студии
09:52
Экономист предостерег россиян от кредитов во время кризиса
09:51
"7-8 минут – и финал": как сексуальная Семенович удовлетворяет ненасытных мужиков
09:41
"Она – вампир, который разрушает семьи": Разин набросился на Гордон
09:40
У заболевших коронавирусом врачей почернела кожа
09:33
Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой
"Повели себя как последние подонки": Наргиз Закирова с любовником переполошили весь отель
Облысела, располнела, опухла: рак мозга изуродовал красавицу Заворотнюк
Шоу-бизнес

"Да, ужас!": Бузова высказалась об изменившейся Лолите

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Ольга Бузова поражена новой фигурой Лолиты Милявской. Звезда "Дома-2" позавидовала заметно похудевшей артистке.
прочитано 686 раз

Звезда "Дома-2" призналась, что была в шоке, увидев преображение Лолиты Милявской. Обсуждение разгорелось под совместным видео Ольги Бузовой и исполнительницы в Сети.

ПО ТЕМЕ

"Мне так идет": спятившая в самоизоляции Бузова носит кастрюлю на голове

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Поклонники восхитились похудевшей знаменитостью, отметив, что она теперь выглядит лучше Ольги Бузовой. Телеведущая тоже прокомментировала изменения в фигуре коллеги по сцене.

"Да, ужас! Сама в шоке", – цитирует Ольгу Бузову "7 Дней". Она отметила, что Лолита Милявская просто шикарно выглядит.

Примечательно, что во внешности самой телеведущей недавно тоже произошли изменения. Она постриглась во время онлайн-баттла с Гусейном Гасановым. К слову, за эти трансляции ее резко раскритиковали некоторые пользователи Сети, в том числе и коллега Ксения Собчак. Звезде не понравились развлечения Ольги Бузовой на самоизоляции.


Напомним, ранее шутки ради Ольга Бузова искупалась в ванной с лапшой быстрого приготовления. Россияне пришли в ужас от такого кощунственного отношения к пище в то время, когда многим нечего есть из-за кризиса.

Автор: 22 апреля 2020, 16:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кто бы прибил эту дегенератку бузиху.Невообразимый прет он нее поток тупости.Даже не представляю,как может быть человек настолько глупым...
1

Популярные темы форума

Политика

Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса
Сделано заявление об отстранении Зеленского от власти из-за коронавируса
"Давайте говорить откровенно": Лукашенко сделал заявление о выборах

Шоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": адвокат рассказал о преданной Федосеевой-Шукшиной
"Кристина меня не оставляет": отец Орбакайте пожаловался на маленькую пенсию
Не узнать: извивающаяся Волочкова с темными волосами и точеной талией всполошила народ
Нелюбовь сближает: Бузова и Кудрявцева сдружились против Собчак

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Облысела, располнела, опухла: рак мозга изуродовал красавицу Заворотнюк

Появились новые подробности состояния актрисы
Шоу-бизнес

"Куда смотрит опека": пристрастившуюся к спиртному Собчак заподозрили в беременности

Женщине досталось от подписчиков
Шоу-бизнес

Появилась сенсационная информация о романе Кошкиной с женатым мужчиной

О личной жизни звезды высказалась эксперт
Шоу-бизнес

Шок: к Киркорову обратились от имени мертвого Хворостовского

В Сети появилась пугающая публикация

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+