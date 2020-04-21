"Мне так идет": спятившая в самоизоляции Бузова носит кастрюлю на голове

Ольга Бузова старается развлекать поклонников, находясь в самоизоляции. Телеведущая готова на многое ради внимания аудитории.

Как только Ольга Бузова оказалась на карантине, ее активность в "Инстаграм" увеличилась в несколько раз. Сначала она приняла участие в онлайн-баттле со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Возлюбленные придумывали друг другу по-настоящему жесткие задания. Телеведущей пришлось резать дорогую сумку от Chanel, а также царапать ножницами собственную машину. Позже она снова согласилась на подобную авантюру, только Давида Манукяна заменил блогер Гусейн Гасанов.

По будням Бузова решила устраивать прямые эфиры со звездами, играя с ними в "Угадай песню". В случае проигрыша кто-то из участников трансляции выполняет задание. Героем недавнего "утренника" Ольги Бузовой стал актер Владимир Селиванов, снявшийся в фильме "Реальные пацаны". Во время прямого эфира певица надела на голову кастрюлю, а потом опубликовала селфи.

"Мне так идет кастрюля на голове!" – написала знаменитость.

Поклонникам понравилось чувство юмора Бузовой. Некоторые тоже попытались выдать искрометную шутку. "Я и моя кукуха на карантине", "Голова варит", "Все с ума сходят", – написали фолловеры.

Напомним, что недавно Алеша Шишкова также примерила кастрюлю. Тогда у пользователей Сети был простор для фантазии и шуток. Самые острые на язык комментаторы сравнили модель с костью для супа.