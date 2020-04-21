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"Мне так идет": спятившая в самоизоляции Бузова носит кастрюлю на голове

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова старается развлекать поклонников, находясь в самоизоляции. Телеведущая готова на многое ради внимания аудитории.
прочитано 195 раз

Как только Ольга Бузова оказалась на карантине, ее активность в "Инстаграм" увеличилась в несколько раз. Сначала она приняла участие в онлайн-баттле со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Возлюбленные придумывали друг другу по-настоящему жесткие задания. Телеведущей пришлось резать дорогую сумку от Chanel, а также царапать ножницами собственную машину. Позже она снова согласилась на подобную авантюру, только Давида Манукяна заменил блогер Гусейн Гасанов.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По будням Бузова решила устраивать прямые эфиры со звездами, играя с ними в "Угадай песню". В случае проигрыша кто-то из участников трансляции выполняет задание. Героем недавнего "утренника" Ольги Бузовой стал актер Владимир Селиванов, снявшийся в фильме "Реальные пацаны". Во время прямого эфира певица надела на голову кастрюлю, а потом опубликовала селфи.

"Мне так идет кастрюля на голове!" – написала знаменитость.

Поклонникам понравилось чувство юмора Бузовой. Некоторые тоже попытались выдать искрометную шутку. "Я и моя кукуха на карантине", "Голова варит", "Все с ума сходят", – написали фолловеры.

Напомним, что недавно Алеша Шишкова также примерила кастрюлю. Тогда у пользователей Сети был простор для фантазии и шуток. Самые острые на язык комментаторы сравнили модель с костью для супа.

Автор: 21 апреля 2020, 11:53

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
ОЛЬГА, УСПОКОЙТЕСЬ! НЕ СМЕШИТЕ НАРОД! СТОП!! ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ ЛЮДЕЙ, КОТ. СИДЯТ ДОМА НА КАРАНТИНЕ?? РАЗДАЛИ ЕДУ, ПРИВЕЗЛИ ДЕТЯМ В ДЕТДОМ ПОДАРКИ, ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРАМ?? ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ДУРЬЮ!! СТЫДНО ЗА ВАС! ПОЗОРИТЕ СЕБЯ И СТРАНУ!! ЗАЙМИТЕСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ! БУДЬТЕ УМНЕЕ!... НЕ ДУМАЛИ МЫ, ЧТО ВЫ ДУРА!! НЕТ МОЗГОВ, КУПИТЕ НА РЫНКЕ!!.. ТУПИЗМ, НЕАДЕКВАТ, ПОЗОР ВАМ!!! ПОКАЖИТЕ, ВАШИ ЛУЧШИЕ СТОРОНЫ! НЕ ПАДАЙТЕ НА ДНО!! ВЫ УЖЕ В Г..... ВНЕ! СТЫДНО ЗА ВАС!!
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