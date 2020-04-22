"С отцом встретился раз – на его похоронах": известный актер шокировал семейной тайной

Актер рос без отца. О том, что это известный в Пскове художник Михаил Семенов, мальчик узнал от бабушки в семь лет. Как отметил артист, тема второго родителя была табуирована в семье. "Я сам себе придумал, что он был летчиком и разбился", – заявил Илья Соколовский.
Он хотел познакомиться с отцом, но боялся реакции матери. Было ли это желание обоюдным, артист не знает. Однако он вспомнил эпизод из детства. Мальчик лежал в больнице, когда мельком увидел папу.
"Я прямо помню, как дядька с бородой шел и смотрел в окна. Вдруг меня бабушка схватила и к стенке от окна оттащила. Я это запомнил, но соединил уже позже", – рассказал актер.
"С отцом встретился лишь раз – на его похоронах. Машина сбила", – сообщил Соколовский.
"Мне казалось, что народ смотрит на меня, подталкивает к гробу, чтобы я попрощался. У меня было самое большое желание – уйти быстрее", – добавил Илья. В эфире шоу "Судьба человека" артист предположил, что, родители не жили вместе, потому что у отца была другая семья, и именно поэтому мать не хотела говорить о нем.
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