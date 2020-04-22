"Ноги превратились во что-то страшное": Тодоренко страдает в самоизоляции

Режим самоизоляции Регина Тодоренко старается не нарушать. Большую часть времени она находится дома, выезжая лишь на съемки телевизионного проекта. В самоизоляции Регина готовит, ведет прямые эфиры в "Инстаграм", занимается монтажом своего шоу. Много времени звезда проводит с годовалым сыном Мишей: они играют и гуляют там, где разрешено.
Тодоренко признается, что ей очень не хватает мастера маникюра и педикюра. Попытки делать эти процедуры самостоятельно заканчиваются печально. Регина иногда "отрезает по полпальца". Раны приходится обрабатывать антисептиком и зеленкой.
"Мои ноги превратились во что-то адски страшное – в такое, что нельзя показывать мужу", – цитирует бывшую ведущую передачи "Орел и решка" StarHit.
Супруг телеведущей Влад Топалов тоже не сидит без дела. У певца проходят онлайн-занятия по игре на гитаре. Также он записывает демоверсии новых песен. В последнее время Влад участвовал в съемках шоу "Маска", где на протяжении восьми выпусков пел в костюме панды. Однако недавно он был разоблачен и покинул проект. Тодоренко сидела в жюри. Мужа она узнала после первого выступления.
Однако не все так гладко в семье Топалова и Тодоренко. Недавно звездная семья устроила разборки во время прямого эфира у Насти Ивлеевой. Влад заявил, что живет без секса уже полтора года.
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