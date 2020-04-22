"Она – вампир, который разрушает семьи": Разин набросился на Гордон

Андрей Разин накинулся на Катю Гордон. Продюсер группы "Ласковый май" убежден, что правозащитница разрушает семьи.

До недавнего времени лишь популярная ведущая Лера Кудрявцева пользовалась особым вниманием Андрея Разина. Лидер группы "Ласковый май" часто проходился по блондинке, подчас не выбирая выражений. Лера Кудрявцева долго не комментировала грязь, которую на нее лил продюсер, но недавно дала откровенное интервью. Телеведущая высказала мнение, что тот просто пиарится за ее счет, и предположила, что у него не все в порядке с головой. А еще не исключила, что подаст на Андрея Разина в суд.

Теперь у Леры Кудрявцевой появилась соперница. Продюсер обратил внимание на другую блондинку – владелицу адвокатского бюро, правозащитницу Катю Гордон. Он посвятил ей разгромный пост. "Самая опасная баба для всех мужиков в России, особенно успешных, которая может развалить вашу семью, это Катя Гордон. Поэтому, если вы хотите сохранить семью, сохранить детей, если вы хотите, чтобы ваших жен не настроили против вас и против ваших детей, держитесь от нее подальше", – заявил Андрей Разин.

Продюсер "Ласкового мая" уверен, что Катю Гордон обучил ее бывший муж, адвокат Сергей Жорин, как "делать псевдопобои" и "издеваться над мужчинами". Разин призвал мужчин не давать женам смотреть передачи с участием Гордон, потому что та "вклинивается в мозг" женщины и "разрушает семью изнутри".

Андрей Разин убежден, что половина звездных разводов на совести Кати Гордон. "Она – вампир, который разрушает семьи. Держитесь от нее подальше", – завершил свою публикацию в "Инстаграм" лидер "Ласкового мая". Катя Гордон пока не отреагировала на критику Андрея Разина.