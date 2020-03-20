"Офигенный муж": адвокат Жорин превознес себя перед обиженной Гордон

Ранее Катя Гордон в интервью Алене Жигаловой рассказала, что причиной ее развода с адвокатом Сергеем Жориным стала неверность супруга. Якобы он изменял ей с Анной Седоковой. Также муж часто поднимал руку. На эти обвинения уже успела отреагировать певица, назвав слова юриста бредом, а Жорин хранил молчание, но также не смог делать это долго.
В беседе с порталом Teleprogramma.pro Сергей пояснил, что обвинения Кати практически не имеют ничего общего с реальностью. Он категорически отрицает свои интимные отношения с Седоковой. Кроме этого, адвокат говорит, что никогда не бил супругу. Все публичные высказывания Гордон ничто иное, как отдушина после разрыва, считает он.
Жорин также уличил жену в том, что она сама многое недоговаривает. Например, он считает, что экс-супруга тогда должна рассказать и о дорогих подарках, которые ей покупали. "Она же не может сказать – у меня был офигенный муж, и я его потеряла. Ей нужно кого-то обвинить", – сказал адвокат.
Сергей Жорин – известная личность в кругу знаменитостей. К нему часто обращаются звезды шоу-бизнеса, чтобы он представлял их интересы в суде. Одно из громких дел Жорина – развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
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