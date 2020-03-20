"Вы хотите, чтобы я рассказала все?": Гордон пригрозила разлучнице Седоковой

В недавнем интервью Катя Гордон рассказала, что Анна Седокова стала причиной ее разрыва с супругом Сергеем Жориным. Звездный адвокат якобы изменял ей с певицей. И занимались любовью они именно тогда, когда Катя лежала сохранении. Она была беременна первым ребенком.
На громкие заявления юриста ответила сама Седокова. Певица призналась, что предпочла бы молчать, однако не может больше терпеть. Анна назвала обвинения Кати бредом.
Видимо, Гордон не хочет спускать все на тормозах и прокомментировала негодование разлучницы. В "Инстаграм" она сделала пост, где припугнула певицу. "Вы хотите, чтобы я рассказала подробнее? Я могу", – начала юрист. Она намекнула, что в качестве доказательства своих слов у нее есть переписка. Также Катя язвительно поблагодарила Анну за сплетни о своей личной жизни, которые та собрала.
Негодование Седоковой понятно. Она несколько месяцев встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. По слухам, и этого мужчину Анна увела из семьи. Однако певица это отрицает.
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