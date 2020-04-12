Появились данные о беременности Кристины Асмус

11 апреля Кристине Асмус исполнилось 32 года. Предстоящий год будет для нее ярким и запоминающимся.

"Актриса получит новые роли в фильмах, предложения по работе на театральных подмостках. У нее грандиозные планы и, несмотря на то, что она полностью погружена в семью, ей хочется роста и движения вперед. Да она уже успешная женщина, но этого ей мало", – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Галина Янко.

В семье Кристины Асмус царит полная гармония идиллия, говорит Янко. "Их союз по-настоящему крепкий и на всю жизнь. А ссоры и недомолвки есть у всех. В этой паре будут два кризисных периода, когда они будут практически на грани, но благодаря тому, что в их жизни есть любовь, они сойдутся снова. По судьбе карты показывают рождение еще одного ребенка. И впереди я вижу их венчание", – предсказала гадалка.

Карты показывают, что в конце года у Гарика Харламова появится поклонница. Девушка будет такой настойчивой, что даже вымолит у него встречу. Подробности этого невинного свидания попадут в прессу, после чего историю долго будут обсуждать в СМИ.

"Ничего страшного не произойдет, но паре придется как-то это дело пережить. Сама по себе встреча будет носить лишь дружеский характер, но журналисты раздуют из нее грандиозный скандал. Все утихнет, когда пара объявит о покупке какой-то недвижимости вместе", – добавила Янко.