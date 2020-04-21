"Чертовски горяч": дочь Гузеевой призналась в любви к учителю

В своем инстаграм-аккаунте девушка высказалась о весьма экстравагантных поступках. На вопрос о том, случалось ли ей воровать, дочь телеведущей ответила утвердительно. Она отметила, что таким путем была добыта половина ее косметики.
Наследница Ларисы Гузеевой также сообщила, что никогда не была на свидании. Но при этом призналась, что с одним из своих бывших бойфрендов поддерживает дружеские отношения, пишет Woman.ru.
Кроме того, Ольга Бухарова рассказала, что в прошлом влюблялась в учителя. Она встретила его в Великобритании в 2015 году и добавила, что он был "чертовски горяч".
Отметим, дочь Ларисы Гузеевой любит эпатировать публику, за что обрела славу бунтарки. Девушка часто экспериментирует с внешностью и приводит поклонников в восторг, а хейтеров и ханжей в бешенство.
Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева очень болезненно реагирует на критику в адрес наследницы. Она блокирует недоброжелателей в своем инстаграм-аккаунте и не скупится на резкое словцо.
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