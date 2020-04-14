Надевшую кастрюлю на голову Шишкову сравнили с костью для супа

Алена Шишкова представила поклонникам "суповой набор". Странный снимок модели пришелся по душе поклонникам.

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова явно скучает на карантине. Иначе не объяснить ее стремление заниматься весьма бесполезными вещами. Так, недавно модель опубликовала снимок, который назвала "суповым набором". Алена немного прикрылась шторой, надела на себя наволочку, а на голову водрузила кастрюлю. Она призналась, что такой образ ей кажется классным челленджем.

Многие пользователи Сети оценили чувство юмора Шишковой. Некоторые также решили пошутить по поводу внешнего вида модели. "Вы кость для супа, я поняла? Готовим борщ?", – написал один из подписчиков. "Что за борщ такой? Не наваристый. Такие кости не подойдут", – посмеялся другой, намекая на худобу Алены.

Напомним, что недавно произошла перепалка между Аленой Шишковой и Викторией Боней. Экс-участница "Дома-2" обвинила модель в ненатуральности. Шишкова не стала молчать и заставила светскую львицу извиниться за свои слова.