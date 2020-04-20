"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез

Во время домашнего режима певица планирует следить за своей фигурой. Вместе с тем, она высмеяла свое стремление заняться спортом. Ольга Бузова выложила в "Инстаграм" забавное видео, в котором пытается убедить кого-то по телефону в том, что ей необходимо начать заниматься спортом.
Однако вместо упражнений ведущая шоу "Дом-2" показала, как с удовольствием ест шоколад, лежа на беговой дорожке. В подписи к своему посту она отметила, технически сдержала слово, осталось только довести до практики.
При этом Ольга Бузова спросила фолловеров, занимаются ли они спортом на карантине. Среди комментаторов отметился юморист Максим Галкин. С иронией он отметил, что певица по сравнению с ним позанималась, ведь он вовсе просто пошел и лег в соседнюю комнату.
Теледива, как и ее коллеги, соблюдает режим самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в Москве и не выходит из своей квартиры уже целый месяц. Однако скучать она не намерена. Последние две недели знаменитость развлекала себя тем, что проводила баттлы с блогерами. Правда, за некоторые из них Ольга Бузова подверглась жесткой критике.
Напомним, ранее звезда искупалась в полной ванной с заваренной лапшой быстрого приготовления, сожгла несколько дорогих платьев и разбила телевизор. Многие россияне осудили певицу за то, что в кризис, когда некоторым людям нечего есть, она кощунственно относится к пище.
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