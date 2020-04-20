"Пижамка на вырост": Варум сообщила о растущем животе

50-летняя Анжелика Варум пожаловалась на растущий на карантине живот. Певица перестала заниматься спортом.

Многие россияне признаются, что стали позволять себе лишнюю еду во время карантина. Так поступает, например, певица Анжелика Варум. Супруга Леонида Агутина переживает, что режим самоизоляции отражается на ее внешнем виде. Она стала больше готовить: подходит к плите три раза в день. Анжелика радует себя и мужа изысканными блюдами. А вот заниматься спортом Варум бросила.

"Хорошо, у меня в гардеробе отыскалась пижамка на вырост, чтобы скрыть карантинный животик", – написала артистка в своем инстаграм-аккаунте.

Варум отметила, что ее мужу для фото приходится стыдливо скрывать свой живот подушкой. За отличную форму певица похвалила лишь кошку, которая живет с ними.

Напомним, что недавно на лишний вес жаловались и другие знаменитости. Исполнительница шансона Любовь Успенская прибавила четыре килограмма. Перестала следить за собой и певица Ани Лорак. Телеведущая Лера Кудрявцева также поправилась. Ей пришлось объяснять мужу, что у нее "такое мягенькое в штанах".