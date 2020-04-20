Ненакрашенная Михалкова показала результат похудения

Актриса Анна Михалкова неоднократно признавалась, что борется с лишним весом. Наконец ей удалось продемонстрировать результат.

Оказалось, что звезда сериалов соблюдала Великий пост. За это время она отказалась от многих продуктов и стала есть маленькими порциями. Это давалось Анне непросто, и она с нетерпением ждала наступления Пасхи.

Как бы то ни было, результат соблюдения строгих ограничений налицо. Накануне артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, где видно, насколько сильно впали ее щеки. Судя по всему, Михалкова потеряла несколько килограммов. Кроме того, на фото актриса позирует без макияжа.

"Службы Страстной недели онлайн без возможности пойти в церковь. Возглас "Воистину Воскресе!" по телевизору с трансляцией, отсутствие причастия... Оказалось, что веры в нас очень мало. Оказалось, что веры в нас так много, что мы можем чувствовать сопричастность Божественному, даже находясь вне церкви", – отметила Анна в социальной сети.

Многие поклонники восхитились внешним видом звезды. Михалкова, избавившись от лишнего веса, помолодела. И тот факт, что она выдержала пост, вызывает уважение. Не каждому это под силу.