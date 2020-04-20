"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии

Ксения Собчак показала праздничные угощения на Пасху. Поклонники отнеслись скептически.

19 апреля многие звезды публиковали фотографии куличей и крашеных яиц, поздравляя россиян с Пасхой. Ксения Собчак решила записать видео и показать свой праздничный стол: в кадре видны традиционные угощения, а также салат и вино. Журналистка продемонстрировала, как они с супругом Константином Богомоловым бьются пасхальными яйцами. Однако телеведущая в очередной раз нарвалась на критику пользователей Сети.

Поклонники помнят, что в разное время Собчак называла себя атеисткой, потому не может отмечать этот праздник. "Что за дешевый цирк? Сидят, комедию ломают", "Стол она накрыла... Не смеши народ", – написали фолловеры. Некоторые заметили, что Ксения плохая хозяйка, потому что на столе "покушать-то нечего". Другие обратили внимание на дорогую посуду от фирмы Hermes. Общая стоимость всех предметов из одной коллекции равна 259 тысячам рублей.

Нашлись и те, кто отнесся к публикации журналистки положительно. Они предположили, что таким образом Собчак высмеяла остальных звезд, которые считают своим долгом выложить снимки с пасхальными яйцами. "Ксюша, вот Вы юморная! А Ваши кулинарные способности просто не выводят меня из состояния дикого ора!" – высказалась одна из подписчиц. Телеведущая ответила: "Это для понимающих".