Удар ниже пояса: Галкин отреагировал на разнос Собчак

Ксения Собчак жестко прошлась по выходкам блогеров, которые идут на все, чтобы не потерять популярность в условиях карантина. Ее слова не оставил без внимания Максим Галкин. Речь юмориста вывела из себя гламурную блондинку.

Все началось с того, что Ксения Собчак опубликовала пост, в котором раскритиковала так называемые челленджи (попросту говоря, соревнования), которые запускают находящиеся в самоизоляции как простые люди, так и знаменитости. Она добавила, что уже стала с опаской открывать соцсеть, так как сложно предсказать, какой новый "прикол" придумают звезды ради популярности.

Примечательно, что гламурная блондинка не стала называть имен. За нее это сделала оставившая свой комментарий продюсер Нателла Крапивина. "Вопрос к Егору Криду, Ольге Бузовой и Насте Ивлеевой, вы реально считаете, что это смешно? Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя! Чтоб все по чесноку было! Страна ж должна героев знать в лицо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – заявила она.

Тут неожиданно в беседу вмешался Максим Галкин. Он решил защитить любителей челленджей. Для начала юморист припомнил самой Ксении Собчак ее крайне эксцентричную свадьбу осенью прошлого года. "Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался – подумаешь", – отреагировал на слова Собчак Галкин.

Далее он посоветовал ей тоже что-нибудь придумать, "более интеллектуальное". "Покажи пример, у тебя режиссер под боком, пусть подскажет", – призвал юморист, подразумевая мужа Ксении Константина Богомолова. "Короче, легче. Серьезное лицо – это еще не признак ума", – в заключение отметил шоумен.

Почему-то слова Максима весьма возбудили Ксению. Вероятно, то, что он упомянул ее мужа, стало для нее ударом ниже пояса. Собчак бурно и многословно ответила. Для начала она заявила, что ее свадьба была постиронией над всеми обрядами и условностями, просто не все это поняли. "Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной "Нюшей" тоже нет особой разницы – обе певицы, а чо такого?)))) обе поют же!!!)", – вдруг приплела Примадонну Собчак.

Судя по дальнейшим словам Ксении, совет Максима и вовсе вывел ее из себя. "Спасибо за совет "что-то придумать" (о котором тебя не просили, но все же, я же обожаю людей которые приходят на страничку ко мне дать "полезный совет"!!)", – ядовито отметила Собчак.

Далее телеблондинка решила напомнить юмористу о своих достижениях в Сети, при этом отметив, что делает "интересный и полезный людям контент". "Неужели ты тоже исходишь из того, что все подобные размышления от зависти? 🙈это всегда универсальное обьяснение любой критики – и самое простое. и самое, прости, глупое", – с обидой заключила Ксения Собчак. Отметим, что пока Максим Галкин ей ничего не ответил.