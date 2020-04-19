"Кто на что горазд": Собчак изощренно унизила Канделаки за поддержку Бузовой

Недавно Ксения Собчак жестко раскритиковала чудаковатые выходки нескольких российских знаменитостей. Под горячую руку женщины попали Юлия Барановская и Ольга Бузова.
Первой досталась за то, что она продемонстрировала вынос мусора в вечернем платье и с макияжем на лице. Тогда телеведущая пошутила, что таким образом проверяла отчаянный способ найти мужчину. Затем Собчак напала на певицу Ольгу Бузову, которая разлеглась в ванной с макаронами быстрого приготовления и бульоном. Исполнительница опубликовала несколько снимков из импровизированной "кастрюли".
Ксения Собчак возмутилась, что своими "челленджами" известные дамы попросту оболванивают молодежь и своих поклонников. Однако Тина Канделаки возразила, что такие поступки есть обычное самовыражение, на которое имеет право каждый человек. "Больше всего дерьма скрывается в тех, кто мнит себя чистопородным аристократом" – отметила Канделаки, явно намекнув на раздутое самомнение светской львицы.
В ответ журналистка заявила, что ее собеседница готова поддержать все, против чего она высказывалась. "Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове", – попыталась унизить свою соперницу Собчак.
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