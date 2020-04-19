Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Секс-символ пришел – невменяемый": беснующегося Бондарчука увезли в клинику неврозов
Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина
Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
Пир во время чумы: подробности шикарной свадьбы Анастасии Волочковой
"Гомосексуализм как вирус": Пригожин прошелся по коллегам нетрадиционной ориентации
партнеры
Воскресенье
19 апреля
Лента новостей
11:48
"Кто на что горазд": Собчак изощренно унизила Канделаки за поддержку Бузовой
11:21
"Горько плакал": смерть дорогого человека от коронавируса подкосила Буйнова
11:07
"Общаемся через врачей": возлюбленный Бабкиной раскрыл подробности ее состояния
10:42
"Кот орет голодный": Буланова оказалась разорена до предела
10:36
Володин поздравил верующих с Пасхой
10:36
Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом
08:36
Канделаки бросилась спасать побитую Бузову
06:19
Сделал больно? Тарасов предстал с Костенко в неудачной позе
04:37
Под дверь Шараповой положили любопытный предмет
03:52
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 апреля 2020 года
02:24
Знаменитая певица резко отреагировала на нападки Ивлеевой
00:03
Беременная Рапунцель из "Дома-2" взвыла из-за лишних килограммов
22:17
Звезда Голливуда оконфузилась на ковровой дорожке
20:16
Дети мешают жить Кейт Миддлтон
18:19
Молодая наследница Якубовича поразила россиян своим видом
18:00
Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса
17:51
Соседи в шоке: возлюбленный привел в квартиру Бузовой полуобнаженных парней
17:10
"Проснулась с ощущением праздника": Аксенова рассказала о важном событии
17:08
Под Москвой поймали нарушившего карантин мужчину с подтвержденным коронавирусом
16:50
Главные мифы о коронавирусе разнесли в пух и прах
16:29
Муцениеце помогут отвоевать у Прилучного часть совместно нажитых богатств
15:51
"На голову можно нагадить и не париться": Кудрявцева отказалась быть хорошей для всех
15:24
"Со мной такое впервые": самоизоляция подарила Валерии незабываемые ощущения
15:14
"Они обязательно появятся": Машкова на карантине деньги беспокоят меньше всего
15:00
Появились сенсационные данные о втянутой в скандал с воровством Пугачевой
14:54
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
14:43
Звезда фильма "Союз спасения" вышла на связь после слухов о заражении коронавирусом
14:18
Блогер-фармацевт Диденко всполошила народ словами об умершем муже
13:45
Раскрыты планы врачей в отношении Булановой
13:36
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
13:18
Изменившуюся Дубцову закидали камнями
13:10
"Так и живем": дочь показала Долину без прикрас
12:39
Хаматова о травле: Показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду
12:13
В Москве ужесточили правила пропускного режима: все подробности
11:50
"Умрем рядом!": экс-жена двое суток летела к немощному Джигарханяну
11:24
Бородина сурово наказала дочь за серьезный проступок
11:13
"Голубой вареник на пляже": покрасившая яйца Подольская показала откровенный кадр
10:36
Собравшаяся замуж Волочкова показала скудный рацион
10:23
Вышвырнутая Прилучным Муцениеце заявила о новом избраннике
08:24
"Это полный ахтунг": Боня заплыла жиром на карантине
06:35
Стал известен доход находящегося на самоизоляции Еремеева
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 апреля 2020
04:03
"Демонстрация всякого барахла": Стриженову крепко приложили за внешний вид
02:21
В Британии воспротивились возвращению принца Гарри и Меган Маркл
00:17
Посеревшая после расставания с мужем Порошина шокировала народ
22:02
"Фантазии ни на что не хватает": страдающая от скуки Рудковская разозлила народ
22:01
Резко постарел: возлюбленный Надежды Бабкиной переполошил россиян
21:29
Дружбе конец? Гузеева и Сябитова не поздравили с днем рождения ушедшую с "Давай поженимся!" Володину
21:12
Пьющий, но отец хороший: Муцениеце придумала оправдание избившему ее Прилучному
21:05
Нобелевский лауреат шокировал словами о происхождении коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стал известен доход находящегося на самоизоляции Еремеева
Соседи в шоке: возлюбленный привел в квартиру Бузовой полуобнаженных парней
Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием Пугачевой из-за опасного коронавируса
Развод с Прилучным приносит Муцениеце солидные суммы
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Малолетняя дочь выдвинула ультиматум Жасмин из-за насилия
Шоу-бизнес

"Кто на что горазд": Собчак изощренно унизила Канделаки за поддержку Бузовой

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Знаменитая журналистка снова взялась за то, что дается ей лучше всего – устраивать скандалы. Она продолжила словесную онлайн-перепалку с несколькими звездами, которую начала несколько дней назад. 
прочитано 143 раза

Недавно Ксения Собчак жестко раскритиковала чудаковатые выходки нескольких российских знаменитостей. Под горячую руку женщины попали Юлия Барановская и Ольга Бузова. 

ПО ТЕМЕ

Удар ниже пояса: Галкин отреагировал на разнос Собчак

"Развидеть хочу": эпиляция бикини в прямом эфире возмутила Собчак

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Первой досталась за то, что она продемонстрировала вынос мусора в вечернем платье и с макияжем на лице. Тогда телеведущая пошутила, что таким образом проверяла отчаянный способ найти мужчину. Затем Собчак напала на певицу Ольгу Бузову, которая разлеглась в ванной с макаронами быстрого приготовления и бульоном. Исполнительница опубликовала несколько снимков из импровизированной "кастрюли". 

Ксения Собчак возмутилась, что своими "челленджами" известные дамы попросту оболванивают молодежь и своих поклонников. Однако Тина Канделаки возразила, что такие поступки есть обычное самовыражение, на которое имеет право каждый человек. "Больше всего дерьма скрывается в тех, кто мнит себя чистопородным аристократом" – отметила Канделаки, явно намекнув на раздутое самомнение светской львицы. 

В ответ журналистка заявила, что ее собеседница готова поддержать все, против чего она высказывалась. "Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове", – попыталась унизить свою соперницу Собчак. 

19 апреля 2020, 11:48

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Халатность: Лукашенко грозят арест и тюрьма из-за коронавируса
Предсказан распад Украины из-за коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума приняла важные законы о поддержке граждан и бизнеса

Шоу-бизнес

Муцениеце помогут отвоевать у Прилучного часть совместно нажитых богатств
Соседи в шоке: возлюбленный привел в квартиру Бузовой полуобнаженных парней
Молодая наследница Якубовича поразила россиян своим видом
"На голову можно нагадить и не париться": Кудрявцева отказалась быть хорошей для всех

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Соседи в шоке: возлюбленный привел в квартиру Бузовой полуобнаженных парней

Давид Манукян удивил очередной выходкой
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 апреля 2020 года

Число зараженных превысило два миллиона
Шоу-бизнес

Вышвырнутая Прилучным Муцениеце заявила о новом избраннике

Актриса пытается прийти в себя
Шоу-бизнес

Появились сенсационные данные о втянутой в скандал с воровством Пугачевой

Такого никто не ожидал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+