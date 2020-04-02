"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме

Марат Башаров в интервью Борису Корчевникову рассказал об отношении к спиртному. Артист считает, что у него нет зависимости.

Мужчина пристрастился к алкоголю после того, как к нему пришла слава. Артист часто гастролировал, и как только взлетал самолет, к нему выстраивалась очередь из поклонников. Они предлагали любимому актеру распить бутылку горячительного. Марат Башаров не отказывался.

Борис Корчевников зачитал воспоминания его жены. Лиза была агентом мужа и требовала у принимающей стороны, чтобы артисту предоставляли билеты в первый класс, чтобы он не сталкивался с фанатами, желающими напоить.

"Да она ошиблась. В бизнес-классе наливают на халяву. Сколько хочешь, сколько в тебя влезет – столько и пей. Зря это было, Лизочка", – иронизирует Марат Башаров.

Артист не скрывает своего отношения к алкоголю. Мужчина не видит проблемы в пагубной привычке.

"Я люблю выпивать, мне это очень нравится. К сожалению, вера моя против этого. Нельзя нам, грех это большой. Но хоть в чем-то я должен быть грешен", – заявил актер.

Башаров не считает пристрастие к спиртному зависимостью. "Нет такого, что аж трясет, что нужно выпить. Или что без выпивки ты не проводишь дня. Но это доходило до того, что когда я выпивал, мне казалось, что меня никто не понимает", – рассказывает артист.

Звезду расстраивало, что жена не видела его потребность в алкоголе как в антидепрессанте. "Ушла мама, ушел папа, ушел старший брат, а этот единственный близкий человек меня не слушается. Заставляет делать то, чего я не хочу. Вот тут рождались недопонимания", – вспоминает мужчина.