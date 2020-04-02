"Тупая": Асмус стала жертвой травли

На Кристину Асмус обрушилась волна критики из-за последнего откровенного интервью. Актриса достойно ответила хейтерам.

На нападки звезда отреагировала в своем инстаграм-аккаунте. Она с горькой иронией отметила, что после беседы на "Ютуб" ей поставили кучу "диагнозов".

Злопыхатели нашли много поводов, чтобы придраться к артистке: якобы и платье на Кристине Асмус сидит не так, и внешность ужасная. Не погнушались и откровенными оскорблениями в адрес знаменитости: "Анорексичное чмо, страшная, тяжелая, шкурасмус, тупая".

Кристина напомнила, что за ее скандальной ролью в фильме "Текст" последовала такая же травля. Актрисе стали поступать многочисленные советы от фолловеров, которые давали контакты психологов для решения личных проблем, в частности для налаживания отношений с родителями.

Ранее Асмус призналась, что общение с отцом и матерью ей дается с трудом, и эта проблема родом из детства. Артистка выросла в многодетной семье. У нее есть две старшие сестры и одна младшая. Девочке не хватало внимания родителей, что породило в будущей знаменитости комплексы.

Кроме того, звезда рассказала об отношениях с мужем, комиком Гариком Харламовым. По словам Кристины Асмус, их сложно назвать идеальными. За годы, проведенные вместе, артисты много раз ссорились, но в итоге приходили к согласию.