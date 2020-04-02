Красотку Гузееву перестали узнавать

Впрочем, телеведущая всегда отличалась миловидной внешностью. В молодости у нее не было отбоя от поклонников.
Накануне Лариса опубликовала в инстаграм-аккаунте необычное фото. Слева – Гузеева в нынешнем возрасте, а справа – зеркальное отражение молодой актрисы. "Между нами 30 лет... Берегите себя", – написала под постом знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие заявили, что Гузеева выглядит шикарно и в 30, и в 60. По мнению других, с годами Лариса стала еще лучше.
"Какая вы красавица, годы над вами не властны", – признался обожатель.
Также пользователи Сети отметили поразительное сходство телеведущей с ее дочерью. Некоторые даже подумали, что на фото запечатлена не Гузеева в молодости, а ее наследница. "Две грации, какие вы красавицы", – писали фанаты.
Недавно телеведущая опубликовала ролик, в котором выразила негодование в адрес тех, кто не соблюдает карантин. Актриса настолько взбесилась, что сорвалась на мат.
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