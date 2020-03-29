"Метлу еще не забудь прихватить": Гузеева сорвалась из-за травли дочери

Накануне дочери актрисы исполнилось 20 лет. На странице в "Инстаграме" Лариса Гузеева опубликовала две фотографии с наследницей. На первом снимке Ольга запечатлена во время прыжка, на втором она показывает растяжку. "Летай, моя девочка! Я рядом", – подписала кадры знаменитость.
Большинство подписчиков присоединились к поздравлениям телеведущей, пожелав Ольге счастья и здоровья. Однако одна из подписчиц отказалась разделить всеобщий восторг. "Метлу еще не забудь захватить", – ехидно написала она. "Дура", – сорвалась на пользовательницу Лариса Гузеева.
Ранее "Дни.ру" написали о том, что наследница телеведущей переживает непростой период. В конце прошлого года у Ольги повторно диагностировали опухоль. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.
Девушке порекомендовали принимать гормональные препараты, что негативно сказалось на ее эмоциональном состоянии. У дочери Ларисы Гузеевой начались сильные головные боли, а также стало часто меняться настроение. А в феврале Ольга пережила нервный срыв. После этого она решила отказаться от терапии.
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