"Нужно быть очень аккуратным": Лазарева предупредили о смертельном риске

Любимцу миллионов Сергею Лазареву исполнилось 37 лет. К этим годам он успел обзавестись двумя наследниками благодаря суррогатной матери. Но что ждет певца дальше, и когда же он встретит свою любовь? Ответы на эти вопросы знает известная ясновидящая.

"В течение ближайших двух лет Лазарев встретит женщину старше его. В этом союзе родятся дети. Всего по судьбе у Лазарева должно быть пятеро детей. Он очень хочет большую семью, и даже если предположить, что брак не будет оформлен официально, детей у него в любом случае будет много", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко. По картам гадалка увидела, что дети будут рождены без использования услуг суррогатной матери.

Этот год после дня рождения будет для Сергея вполне удачным. Единственное, о чем ему стоит побеспокоиться, так это о вождении автомобиля. "Лазареву нужно быть очень аккуратным за рулем, так как есть риск попасть в аварию – об этом говорят карты", – предупредила Янко.

Сейчас Лазарева будет окружать исключительно мужская кампания. Впереди выгодные знакомства и хорошие предложения по вложению денег. Ближе к осени Сергей приобретет сыну квартиру. Пока ребенок маленький в ней поселится кто-то из родственников певца, подытожила гадалка.