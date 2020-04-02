"Нужно быть очень аккуратным": Лазарева предупредили о смертельном риске

"В течение ближайших двух лет Лазарев встретит женщину старше его. В этом союзе родятся дети. Всего по судьбе у Лазарева должно быть пятеро детей. Он очень хочет большую семью, и даже если предположить, что брак не будет оформлен официально, детей у него в любом случае будет много", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко. По картам гадалка увидела, что дети будут рождены без использования услуг суррогатной матери.
Этот год после дня рождения будет для Сергея вполне удачным. Единственное, о чем ему стоит побеспокоиться, так это о вождении автомобиля. "Лазареву нужно быть очень аккуратным за рулем, так как есть риск попасть в аварию – об этом говорят карты", – предупредила Янко.
Сейчас Лазарева будет окружать исключительно мужская кампания. Впереди выгодные знакомства и хорошие предложения по вложению денег. Ближе к осени Сергей приобретет сыну квартиру. Пока ребенок маленький в ней поселится кто-то из родственников певца, подытожила гадалка.
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Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?