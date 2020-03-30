"Это трагедия!": Лазарев потрясен внезапным уходом

Любимица артиста на конкурсе "Ну-ка, все вместе!" Полина Смирнова не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы дальше принимать участие в проекте. Сергей Лазарев признался, что сильно расстроен, и назвал уход молодой певицы из программы трагедией.
"Я так Вас ждал, так много на Вас ставил! Но все-таки надо объективно оценивать выступление каждого участника", – сказал исполнитель. По его мнению, девушка не смогла найти индивидуальный подход к своей песне, поэтому потерпела неудачу на сцене. В заключение артист дал ценный совет любимице: "Никогда не изменяйте себе".
Напомним, что Полина Смирнова приехала на проект из города Мончегорска Мурманской области. Девушка покорила слушателей и судей исполнением композиции "Одно и то же" инди-поп группы IOWA. Сергей Лазарев был так вдохновлен выступлением девушки, что даже расплакался в эфире.
В вокальном шоу "Ну-ка, все вместе!" участвуют исполнители из разных стран. Их выступление на сцене оценивает жюри, состоящее из 100 человек – вокалистов, музыкантов и композиторов.
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