"Старший учит разговаривать младшую": Лазарев показал трогательное видео с детьми

Сергей воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Детей певцу родила суррогатная мать. Появление наследников артист долгое время скрывал. Старшего ребенка он "прятал" от общественности три года. О младшей малышке вокалист рассказал только в конце прошлого, 2019 года.
Лазарев души не чает в крохах. Редкие выходные он посвящает детям. Артисту удалось запечатлеть на видео умилительный момент: в кадре Никита учит сестренку произносить его имя. Мальчик терпеливо повторяет его по слогам. Анна несколько раз попыталась повторить за братом, но пока неудачно.
"Такие большие❤️ старший учит разговаривать младшую!!❤️ берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни! ❤️" – написал Сергей Лазарев в личном "Инстаграм".
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Ушел от меня из-за ребенка
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка