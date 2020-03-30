"Старший учит разговаривать младшую": Лазарев показал трогательное видео с детьми

Певец Сергей Лазарев проводит выходные с семьей. Артист сделал трогательное видео со своими детьми.

Сергей воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Детей певцу родила суррогатная мать. Появление наследников артист долгое время скрывал. Старшего ребенка он "прятал" от общественности три года. О младшей малышке вокалист рассказал только в конце прошлого, 2019 года.

Лазарев души не чает в крохах. Редкие выходные он посвящает детям. Артисту удалось запечатлеть на видео умилительный момент: в кадре Никита учит сестренку произносить его имя. Мальчик терпеливо повторяет его по слогам. Анна несколько раз попыталась повторить за братом, но пока неудачно.

"Такие большие❤️ старший учит разговаривать младшую!!❤️ берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни! ❤️" – написал Сергей Лазарев в личном "Инстаграм".

