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"Старший учит разговаривать младшую": Лазарев показал трогательное видео с детьми

Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Певец Сергей Лазарев проводит выходные с семьей. Артист сделал трогательное видео со своими детьми.
прочитано 68 раз

Сергей воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Детей певцу родила суррогатная мать. Появление наследников артист долгое время скрывал. Старшего ребенка он "прятал" от общественности три года. О младшей малышке вокалист рассказал только в конце прошлого, 2019 года.

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Лазарев души не чает в крохах. Редкие выходные он посвящает детям. Артисту удалось запечатлеть на видео умилительный момент: в кадре Никита учит сестренку произносить его имя. Мальчик терпеливо повторяет его по слогам. Анна несколько раз попыталась повторить за братом, но пока неудачно. 

"Такие большие❤️ старший учит разговаривать младшую!!❤️ берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни! ❤️" – написал Сергей Лазарев в личном "Инстаграм".

Автор: 30 марта 2020, 02:33
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