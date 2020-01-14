"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период

Как определил ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев по астрологической карте артистки, она сейчас переживает самый трудный период в ее жизни, а именно тяжелейший транзит в индийской астрологии – Саде-Сати. Этот жизненный период страшен обилием проблем по всем жизненным аспектам человека и может даже затронуть его близких. Карта артистки показывает, что у нее отлично развита интуиция, которая спасает Марину в трудные минуты и позволяет принимать правильные и беспроигрышные решения. Именно поэтому Кравец удается пережить Саде-Сати легче, чем интуитивно слабым людям.
Сейчас Кравец переживает самый разгар этой страшной астрологической фазы, а именно, Сатурн идет по Луне. Данный период продолжается 7,5 лет и выглядит для человека как американские горки с горестями и проблемами со здоровьем. "Выстоять Марине это сложное время осталось сравнительно не долго, всего через 3,5 года ее жизнь наладится", – уверен Ермолаев.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?