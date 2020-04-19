"Кот орет голодный": Буланова оказалась разорена до предела

Незадолго до госпитализации Татьяна Буланова пожаловалась на безденежье. Ее друзья и коллеги считают, что проблемы со здоровьем певицы могли быть связаны с финансовыми проблемами.



Звезда призналась, что тяжело переживает самоизоляцию не только потому, что находится в заточении в четырех стенах, но и из-за нехватки средств на самые элементарные вещи. Дошло до того, что Татьяне Булановой не на что было купить еду себе и домашнему питомцу.

"Кот орет голодный", – цитирует певицу Starhit.ru . По словам певицы, у нее нет никаких дотаций. Лишившись работы из-за вынужденного карантина, ее первой целью было найти средства к существованию.

Так, в числе расходов Татьяны Булановой было содержание своего музыкального коллектива, младшего сына, а также выплата ипотеки. Ранее исполнительница рассказывала, что у нее нет накоплений, а все заработанное тратится на бытовые нужды.

Ходят слухи, что новый роман знаменитости с неким бизнесменом обернулся расставанием. Вполне возможно, что и это повлияло на ее самочувствие, выбив из колеи.

Напомним, ранее Татьяну Буланову госпитализировали в петербургский медицинский центр. Сначала врачи посчитали, что у нее проблемы с сердцем, но после обследования выявили микроинсульт. Певица провела несколько дней в реанимации. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает, артистка переведена в отдельную палату.