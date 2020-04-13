"Сложно говорить": как себя чувствует Буланова после слухов об инсульте

Недавно знаменитая исполнительницу попала в больницу. Причиной послужили проблемы с сердцем.

В медицинском учреждении Татьяна Буланова проведет ближайшую неделю. По словам ее концертного директора Ларисы Рассказовой, пока артистка проходит обследование.

"Она в больнице будет еще около недели. У нее было такое предынсультное состояние, и она сейчас под наблюдением врачей, поэтому пока сложно говорить. Я думаю, что в ближайшую неделю точно о выписке речь не идет", – поведала Рассказова.

Корреспондент РИА Новости спросил у представителя Татьяны Булановой, как та себя чувствует. "Вроде хорошо", – лаконично ответила Лариса.

Ранее директор певицы Константин Сергеев заявил, что многие уже похоронили исполнительницу. По его словам, у него разрывается телефон от звонков с вопросами о самочувствии Булановой.

"У Татьяны давно немела рука, и она поехала (с друзьями, а не на скорой помощи) в клинику Алмазова – один из ведущих российских центров по оказанию кардиологической и кардиохирургической помощи – на МРТ, а там ей сказали, что ситуация тревожная и лучше остаться в стационаре на пару дней. Но то, что Таню отправили в реанимацию, не означает, что она умирает" , – высказался Константин.

