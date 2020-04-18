Стали известны планы врачей в отношении Булановой

По словам концертного директора певицы в Санкт-Петербурге Ларисы Рассказовой, Татьяна Буланова все еще госпитализирована. Лечится артистка с комфортом – отдельно от других больных.
"Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю", - сказал журналистам менеджер Булановой.
О том, в каком состоянии сейчас Татьяна, Ларисе неизвестно. Рассказова ждет понедельника, 20 апреля. "Будет какая-то более или менее понятная информация", – цитирует директора Пятый канал.
Напомним, певица Татьяна Буланова попала в больницу 11 апреля. Медики подозревали у вокалистки инсульт, но диагноз не подтвердился. Тем не менее, несколько дней Буланова, по некоторым данным, провела в реанимации.
Как писали "Дни.ру", навещать вокалистку не разрешают даже самым близким. Руководство клиники опасается, что посетители могут принести в медицинское учреждение коронавирусную инфекцию.
У Татьяны Булановой двое детей – 27-летний Александр Тагрин и 13-летний Никита Радимов. Пока вокалистка в больнице, ее младший ребенок находится один в квартире. Подросток уже неделю живет самостоятельно.
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