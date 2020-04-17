Нечего разносить заразу: ошарашенных детей Булановой выставили из больницы из-за коронавируса

Страна молится о здравии Татьяны Булановой. А сама она думает не только о том, как поскорее выйти из больницы, но и о детях.

Как известно, у Татьяны двое детей от разных браков. Старший – 27-летний Александр Тагрин – живет отдельно от знаменитой матери, работает бариста. Однако во время пандемии все кофейни закрыты – мало кто думает о латте и капучино.

Младший сын певицы – 13-летний Никита Радимов – обитает с Татьяной. Когда она уезжала в больницу на обследование, и подумать не могла, что задержится там. Мальчик остался один в большой квартире. Если учесть бушующую эпидемию коронавируса и сложности с передвижением по улице в Петербурге, то повод для беспокойства серьезный.

"Татьяна, хотя и лежит в палате, постоянно с Никитой на связи, – рассказали "Дни.ру" в окружении звезды. – Обещает первую песню после выписки спеть именно ему. Сын, конечно, очень скучает, ведь живет один уже неделю. А в больницу ни его, ни старшего брата не пускают – боятся, что посетители с улицы могут принести коронавирусную инфекцию, стать невольными разносчиками заразы".

Все помнят случаи массового заражения пациентов и персонала в больницах Краснодара и Уфы. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова распорядилась "прекратить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа".

Бывшие мужья Булановой ее здоровьем не интересуются. Ни футболист Владислав Радимов, ни звукорежиссер Николай Тагрин за все это время так и не позвонили матери своих сыновей...

Как писали "Дни.ру", информация о предынсультном состоянии певицы не подтвердилась. Буланова уверяет, что чувствует себя хорошо.