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Шоу-бизнес

Последние данные о состоянии загремевшей в больницу Булановой

Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
51-летняя Татьяна Буланова рассказала о самочувствии. Она дала понять, что о выписке говорить рано.
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Исполнительница, у которой выявили тахикардию и дистонию, отметила, что сейчас все хорошо. Когда она вернется домой, Татьяна Буланова пока не знает.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Самочувствие певицы нормализовалось, но врачи будут собирать консилиум. По словам представителя звезды, на этой неделе ее точно не выпишут, передает Teleprogramma.pro.

О том, что угроза миновала, знаменитость сообщила поклонникам в своем инстаграм-аккаунте еще в первые дни после госпитализации. Татьяна Буланова выложила снимок больничного ужина: ее накормили макаронами с котлетой, а в качестве десерта дали яблоко. 

Фолловеры активно отреагировали на весточку от исполнительницы. Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. 

Напомним, что Татьяна Буланова 11 апреля загремела в одну из клиник Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился. Через несколько дней звезду перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Автор: 17 апреля 2020, 09:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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Ольга Чернова
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