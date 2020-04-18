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Шоу-бизнес

Стал известен доход находящегося на самоизоляции Еремеева

Тимур Еремеев. Фото: instagram.com/timureremeev
Тимур Еремеев всего несколько месяцев назад занял место Дмитрия Шепелева в кресле ведущего программы "На самом деле". Сейчас из-за пандемии шоу не выпускается, однако это не мешает молодому человеку прилично зарабатывать. 
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Первый раз общественность услышала про парня в 2017 году, когда он стал участником нескольких передач. Статный красавец заявил, что является внебрачным сыном известного актера Спартака Мишулина. Уже тогда, по некоторым данным, за один выпуск он получал около 500 тысяч рублей. 

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Тимур Еремеев служит в Театре Российской армии, а также периодически гастролирует с антрепризами. После резонансных шоу с его участием актеру улыбнулась удача попробовать себя в качестве телеведущего. Правда, первая попытка не увенчалась успехом. Артиста позвали быть лицом программы "Семейные тайны". Но спустя пару "пилотов" шоу так и не вышло на экраны. 

Второй шанс Тимур Еремеев получил после ухода Дмитрия Шепелева с поста ведущего популярной передачи "На самом деле". Вместо него выяснять правду на Первый канал позвали непризнанного сына Спартака Мишулина. 

Как сообщает издание StarHit, сейчас доход артиста составляет несколько миллионов в год. Карьерный рост позволил мужчине сделать неплохой ремонт в квартире, где он проживает вместе с семьей. 

Даже карантин не помешал Тимуру Еремееву зарабатывать. Актер стал ведущим шоу "У нас все дома". Программа стартовала в понедельник 13 апреля. 

Автор: 18 апреля 2020, 06:35

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ты помнишь, как всё начиналось?
Сначала бездарь, лжец, самозванец и извращенец Еремеев в стрингах и эсэсовской форме, зигуя, скакал по сценам ночных клубов в составе зондер-команды "Сладкие яйца" с песнями типа "Геи везде, геи на сцене, геи повсюду..."
Говорят там, у своих братьев по разуму, тиМурка пользовался успехом. Но платили мало...
Поэтом уже были половецкие пляски на могиле Спартака Мишулина, в подъезде дома которого мамашка Еремеева работала уборщицей в начале нулевых, когда тиМУрке было 15-16 лет.
Сей факт и стал поводом для того, чтобы 35-летний бездарь объявил себя сыном народного артиста...
Карина, ядом своим не подавись!!!
Ты помнишь, как всё начиналось?
Ответить
Сначала бездарь, лжец, самозванец и извращенец Еремеев в стрингах и эсэсовской форме, зигуя, скакал по сценам ночных клубов в составе зондер-команды "Сладкие яйца" с песнями типа "Геи везде, геи на сцене, геи повсюду..."
Говорят там, у своих братьев по разуму, тиМурка пользовался успехом. Но платили мало...
Поэтом уже были половецкие пляски на могиле Спартака Мишулина, в подъезде дома которого мамашка Еремеева работала уборщицей в начале нулевых, когда тиМУрке было 15-16 лет.
Сей факт и стал поводом для того, чтобы 35-летний бездарь объявил себя сыном народного артиста...
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