Стал известен доход находящегося на самоизоляции Еремеева

Тимур Еремеев всего несколько месяцев назад занял место Дмитрия Шепелева в кресле ведущего программы "На самом деле". Сейчас из-за пандемии шоу не выпускается, однако это не мешает молодому человеку прилично зарабатывать.

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