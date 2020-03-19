Блогер призналась Еремееву в наживе на смерти мужа после трагедии с сухим льдом

Екатерина Диденко пришла доказать свою непричастность к кончине супруга и друзей во время неудачного сюрприза в бане. В студии "На самом деле" она сделала неожиданное заявление.

Женщина прославилась на всю страну около двух недель назад, когда во время празднования дня рождения в бассейне с сухим льдом погибли трое. История, возможно, не получила бы такой общественный резонанс, если бы "аптечный ревизорро", как она себя называет, скорбела в рамках общепринятых моральных норм. Однако Екатерина Диденко выходила в прямой эфир в "Инстаграм" из реанимации, где лежал при смерти ее супруг, а потом рыдала в "Сторис" соцсети, сообщая о кончине мужа и друзей. Народ осудил подобную открытость и на блогера обрушилась волна хейта. Чтобы объяснить свою позицию, Диденко отправилась покорять эфиры популярных ТВ-шоу, успев за неделю после трагедии засветиться в "Пусть говорят" и "Док-Ток". Россияне не поверили в искренность женщины и продолжили ее травить, обвиняя все в новых грехах. Например, некоторые уверены, что Екатерина была в курсе сюрприза с сухим льдом, так как мероприятие было организовано в целях рекламной кампании совместно с поставщиками вещества. Блогер отважилась в очередной раз прийти в студию популярного телевизионного шоу на Первом канале, чтобы "заткнуть" обидчиков – полиграф "На самом деле" не даст ей соврать.

Тимур Еремеев заявил, что сочувствует утрате Диденко, однако не понимает, как она решилась выходить в эфир так скоро после трагедии. Екатерина с улыбкой ответила, что это ее жизнь, она не первый день блогер, поэтому такое поведение для нее норма.

Эксперты в студии "На самом деле" попытались узнать у Екатерины, почему она не предвидела трагедию, раз имеет медицинское образование. Как оказалось, блогер уже работала с сухим льдом во время одного из своих экспериментов. Тогда она изучала возможные последствия химической реакции... в "Википедии"! После подобного заявления многие усомнились в качестве образования Диденко, ведь углекислый газ, который является следствием соединения сухого льда и воды, изучают в курсе фармакологии. Под сомнение поставили и законность самого блога девушки, которая на полуторамиллионную аудиторию рассказывает о лекарствах. Что она может "насоветовать" подписчикам, если не знает элементарных вещей и изучает их в непроверенных источниках?

Полиграф показал интересные результаты. Екатерина действительно не была в курсе сюрприза, который планировал устроить ей муж. Да и цена в блоге за рекламу после трагедии не повысилась, так что обвинения народа голословны. Однако следующий ответ поразил всех. Роман Устюжанин спросил, преследует ли Диденко цель заработать на гибели супруга. Екатерина сначала попыталась уйти от коварного вопроса, а потом все же призналась.

"Я даже не знаю. Вот прямо сейчас ответ "нет". В будущем – да", – сказала девушка. "Ответ "нет" – ложь!" – заявил эксперт.

После мужчина начал задавать блогеру вопросы, касающиеся ее специальности. Она не смогла дать точную информацию ни по одному из определений из медицинской сферы.