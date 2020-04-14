"Обстоятельства вынуждают": Тимур Еремеев нашел новую работу

Пандемия коронавируса повлияла на жизнь многих знаменитостей. Телеведущий Тимур Еремеев нашел новую работу.

Накануне Первый канал запустил телепроект под названием "У нас все дома" для поддержки граждан во время режима всеобщей самоизоляции. В рамках программы приглашенные звезды рассказывают, как им удается сохранять оптимистичный настрой на карантине, а также делятся советами, которые помогут пережить непростой период.

Ведущим нового шоу стал Тимур Еремеев. "Обстоятельства вынуждают нас оставаться дома, но мы не мыслим себя без общения. Артисты, музыканты, спортсмены оказались в тех же условиях, что и все мы", – отметил он. Актер выразил надежду, что студия программы станет пространством для обмена опытом.

Телеведущий соблюдает режим самоизоляции и покидает дом только для поездок на работу. Благодаря карантину артист стал больше времени проводить с женой и маленькой дочерью. Еремеев пересматривает с наследницей мультфильмы и уже выучил имена ее любимых персонажей, сообщает "Вокруг ТВ".

В студии новой программы появятся телеведущая Анфиса Чехова, фигурист Алексей Ягудин, модельер Валентин Юдашкин, футболист Павел Погребняк, актриса Нонна Гришаева с супругом Александром, юмористка Елена Воробей и многие другие. Звезды покажут, как изготовить антисептик для рук, а также раскроют секрет приучения детей к спорту, передает РИА ФАН.