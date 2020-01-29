"Всегда любила шокировать": раздетую певицу Глюкозу закрыли грудью

"Глюкоза всегда любила шокировать публику своими откровенными нарядами. А когда появился "Инстаграм", то и вовсе, теперь это ее конек. Почему многие стали критиковать ее наряды и называть эротичные снимки вульгарщиной?", – задается вопросом собеседница "Дни.ру". По ее мнению, объективно, у исполнительницы шикарное тело, которому завидуют многие девушки и восторгаются мужчины.
"И эти самые завистники и реагируют негативно, стыдя певицу Глюкозу", – отметила блогер. "Мне кажется, здесь дело каждого, показывать свою фигуру, например, в купальнике или нет", – добавила Мешкова. Блогер напомнила о недавнем громком скандале, в котором Ксения Собчак критиковала звезд за 40, выкладывающих откровенные фото.
Тогда Анна Седокова, Светлана Бондарчук и другие медиаперсоны писали посты о том, что возраст – вовсе не показатель. "Я полностью их поддерживаю. Считаю, что человек может демонстрировать фигуру, если это эстетично, красиво и не пошло", – резюмировала Лейла Мешкова.
Отметим, певицу Глюкозу часто ругают за излишнюю откровенность на снимках, которыми она делится в соцсети. Поклонники и критики считают, что замужнее знаменитости следовало бы быть скромнее. Кроме того, некоторые уверены, что своим поведением она демонстрирует комплексы из-за неуверенности в себе.
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