Обнаженный хоровод: Павел Табаков бесстыже показал гениталии

По замыслу сценаристов мистической теленовеллы, герой Павла вместе с коллегами водит хоровод. Интересно, что все персонажи в этом эпизоде обнажены.
Табаков не скрывает, что раздеться перед объективом камеры для него плевое дело. Более того, он не понимает артистов, которые отказываются от откровенных съемок. По словам Павла, о том, что придется раздеваться становиться понятно еще во время знакомства со сценарием, таким образом, соглашаясь на роль, артист автоматически дает добро на обнаженку в кадре.
Между тем есть вещи, которые Павел Табаков не будет делать на площадке. Звезда может показать интимное место, но никогда не согласится мочиться и испражняться в кадре. "Я говорю именно о тех сценах, когда это зрителю транслируется прямо в лоб", – цитирует актера gq.ru.
Также Павел Табаков признался, что кончина отца сильно на него повлияла. После смерти Олега Павловича он потерял интерес к работе на сцене. Артист подчеркнул, что из театра родителя его никто не выгонял, наоборот, активно звали обратно, предлагали хорошую роль. Между тем Павел Табаков сейчас сконцентрирован работе в сериалах и кино, в этом он видит определенные перспективы.
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