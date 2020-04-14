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"Это очень личная информация": попавшая в больницу Буланова откровенно об инфаркте и коронавирусе

Татьяна Буланова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях стало известно, что Татьяна Буланова попала в больницу. Причем сообщалось, будто у 51-летней артистки проблемы с сердцем. Наконец певица сама вышла на связь с фанатами.
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Татьяна Буланова призналась, что до сих пор находится в клинике, и когда ее выпишут, пока не знает. Певица рассказала, как угодила в больницу. Оказывается, на плановом осмотре на МРТ у нее обнаружили нечто... "А можно я не буду рассказывать о своих болячках? Мне не очень бы хотелось", – призналась Татьяна Буланова.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Тем не менее, артистка дала понять, что настроена оптимистично. "Не волнуйтесь, все у меня нормально. Сейчас все хорошо. Никакого коронавируса или инфаркта нет", – успокоила многочисленных поклонников 51-летняя исполнительница. Но и называть свой диагноз она не стала. "Я не могу сказать, это очень личная информация. Но поводов для беспокойства нет", – заверила певица в разговоре с корреспондентом сайта "Комсомольская правда".

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Татьяна Буланова опубликовала фотографию своей больничной трапезы. На снимке видно, что прославленную певицу накормили макаронами и котлетой, а в качестве десерта дали яблоко. "А в турме щас ууужин! Макакроооны! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – подписала кадр певица бессмертной фразой из кинофильма "Джентльмены удачи".

"Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!!!!!! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!!!" – поблагодарила Татьяна Буланова, обращаясь к многочисленным фанатам.

Подписчики бурно отреагировали на весточку от любимой артистки. Поклонники рассыпались в пожеланиях скорейшего выздоровления и словах поддержки. Не остались в стороне и отечественные знаменитости. Певица и ведущая Анна Семенович, юмористка Елена Воробей и другие также выразили надежду скоро увидеть певицу в строю.

Автор: 14 апреля 2020, 13:16
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